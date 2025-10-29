Marcelo Tinelli aplaude la reforma laboral de Milei

El conductor aseguró que le parece “excelente” la propuesta del Presidente.

Marcelo Tinelli sorprendió en su cuenta de X al elogiar la reforma laboral y tributaria que impulsa el presidente Javier Milei. El conductor televisivo, que actualmente se encuentra trabajando en streaming, comentó la noticia con varios emojis de aplausos y con la palabra “excelente”.

El apoyo de Tinelli choca con su historial de críticas hacia Milei. El conductor había manifestado con dureza sus reservas: “Sabe mucho de economía, pero es cero político”, dijo en septiembre de 2024 al analizar al mandatario. También cuestionó lo que definió como “muchas veces actitudes muy violentas, él y su gente”.

Hace unos días, el conductor viene cambiando sus críticas hacia el Gobierno por críticas hacia Cristina Kirchner, la referente más importante de la oposición, que actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.

Tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, Tinelli compartió su indignación por ver a Cristina celebrando desde el balcón de su casa cuando su partido acababa de perder en las urnas.

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, opinó el conductor.

Desde su rol de empresario, este año Marcelo Tinelli fue fuertemente criticado por sus exempleados, que lo acusaron de no haberle pagado sus sueldos. Actrices de la talla de Florencia Peña y Luisa Albinoni, que estuvieron a punto de iniciar acciones legales para cobrar su dinero.

Fuente: Noticias Argentinas.