El IAPV y el municipio de Seguí trabajan para ampliar el alcance de las políticas habitacionales

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, recibió al intendente de Seguí, Edgardo Müller, con el objetivo de dialogar sobre las diferentes políticas en materia habitacional que el organismo lleva adelante en el territorio.

Al respecto, Schönhals indicó que se dialogó sobre "las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar, el avance de las obras en la provincia y la necesaria articulación entre municipios y provincia para llevar adelante nuevas soluciones habitacionales".

Asimismo, remarcó que "la política habitacional que lleva adelante el gobierno provincial nos exige que continuemos trabajando hasta el último día de la gestión en la instrumentación de diferentes planes de vivienda para ayudar a que más familias puedan cumplir el sueño de tener la casa propia".

En ese sentido, el funcionario informó sobre "la posibilidad de reactivar mediante esta operatoria con recursos provinciales un viejo proyecto de 39 viviendas".

Por su parte, el intendente de Seguí, Edgardo Müller, valoró el acompañamiento provincial y señaló que "Seguí tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar significa la posibilidad de gestionar respuestas concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda".

"Es esencial que los municipios podamos involucrarnos directamente en la implementación de estas políticas. Con el apoyo del IAPV, podemos generar respuestas más ágiles y adaptadas a las realidades locales", expresó el jefe comunal.