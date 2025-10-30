Comienza la preventa de la Revista SER 2025

El N° 28 de la revista SER ya se puede adquirir en forma anticipada a un precio promocional.

Ya está disponible la preventa del nuevo número de la Revista SER, correspondiente a su edición 2025. Hasta el 15 de noviembre, quienes adquieran su ejemplar podrán hacerlo a un precio promocional de 12 mil pesos, colaborando además con la impresión de esta publicación independiente que desde hace años reúne pensamiento, arte y reflexión crítica desde la región.

El número 28 de la revista cuenta con 200 páginas que abordan temas filosóficos, pedagógicos, históricos y literarios, con textos de investigadores, docentes y escritores de la ciudad y la región, junto a colaboradores de alcance nacional.

Ediciones anterior de la revista SER.

Entre los autores que participan en esta edición se destacan Guillermo Priotto, Angelina Uzín Olleros, Federico Manuel Tálamo, Clara Chauvin, Orlando César Busiello, Florencia Pescio, Celomar José Argachá, Manuela Maggi y Luis A. Salvarezza. En la sección literaria se incluyen obras de Betina Scotto, Eduardo Galotto, Belén Zavallo, Ivana Quiñones, Ana María Papes, Hugo Luna y María del Carmen Saulé, acompañadas por ilustraciones originales de artistas entrerrianos.

Quienes deseen adquirir la revista pueden comunicarse por WhatsApp al 3442 666679 o al 3442 551679.Una oportunidad para apoyar una iniciativa cultural que promueve el diálogo entre el pensamiento y el arte desde una mirada local y comprometida.