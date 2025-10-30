Escrutinio definitivo: se conocieron los resultados finales de las elecciones legislativas en Entre Ríos

Siguiendo con lo establecido por la Cámara Nacional Electoral, finalizó el escrutinio definitivo de votos en todas las Secretarías electorales.

Desde la Secretaría Electoral de Entre Ríos, Narubi Godoy destacó la labor realizada durante este nuevo proceso electoral y detalló que el recuento definitivo de votos “se llevó a cabo con 10 mesas escrutadoras que estuvieron funcionando desde las 18 horas del martes hasta las 19 horas del miércoles”.

En total se controlaron las actas generadas en las 3.469 mesas de votación distribuidas en 666 locales electorales en la provincia. A pesar de la complejidad y el volumen de los datos, los responsables del proceso destacaron el buen funcionamiento de los sistemas y la transparencia con la que se gestionó todo el procedimiento.

Resultados finales

En las elecciones legislativas del domingo votó el 70,49% del padrón en Entre Ríos. De los 1.155.481 entrerrianos que estuvieron habilitados para votar en las elecciones del domingo pasado lo hicieron 819.562, según indica APF.

La lista de senadores de la Alianza La Libertad Avanza obtuvo 402.046 sufragios y Fuerza Entre Ríos 273.753.

En la categoría Diputados los votos fueron menos 377.741 contra 245. 691.

La cantidad de votos en blanco en la categoría Diputados superó ampliamente a la del Senado.

En detalle

Alianza la Libertad Avanza

Senadores (Benegas Lynch): 402.046

Diputados (Laumann): 377.741

Fuerza Entre Ríos

Senadores (Bahl): 273.753

Diputados (Michel): 245.691

Ahora 503

Senadores (Gaillard): 27.988

Diputados (Rubattino): 25.473

Partido Socialista

Senadores (Maya): 24.459

Diputados (Guzmán): 26.148

Nueva Izquierda

Senadores (Cáceres Sforza): 14.603

Diputados (Burgos): 18.001

Unión Popular Federal

Senadores (Martínez Garbino): 13.964

Diputados (Farach): 12.645

Movimiento al Socialismo

Senadores (Cruz Ross): 9.970

Diputados (Leis Pou): 8.380

Votos nulos

Senadores: 26.454

Diputados: 21.733

Votos en blanco

Senadores: 27.826

Diputados: 85.251

Totales: 821.063.