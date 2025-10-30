Halloween: historia y origen de la Noche de Brujas

Desde rituales celtas hasta festejos modernos, la evolución de esta fecha revela cómo la mezcla de culturas impulsó una de las celebraciones más populares y esperadas del calendario.

El 31 de octubre se celebra Halloween, también conocido como Noche de Brujas, esta fecha moviliza a millones de personas en distintos países con disfraces, búsqueda de dulces y decoraciones inspiradas en motivos de terror.

Esta festividad, cuyo origen se remonta a antiguos rituales celtas y que adquirió su forma actual en Estados Unidos, se expandió hasta convertirse en uno de los eventos no religiosos más populares a nivel global.

Halloween marca el inicio de una serie de celebraciones dedicadas al recuerdo de los muertos y la transición del verano al invierno en el hemisferio norte, y reúne elementos de tradiciones paganas y cristianas que, atravesando siglos y fronteras, siguen presentes en la cultura contemporánea.

Cuál es el origen de Halloween

Halloween se remonta a más de dos mil años, cuando los pueblos celtas de Irlanda, Escocia y el norte de Francia realizaban la festividad de Samhain. Esta fecha cerraba el ciclo de la cosecha y marcaba el comienzo del invierno, periodo considerado peligroso y misterioso.

Según la tradición celta, durante la noche del 31 de octubre, el límite entre el mundo de los vivos y los muertos se tornaba difuso, por lo que los espíritus podían regresar a la Tierra. Para protegerse y confundir a presencias malignas, los habitantes encendían hogueras, confeccionaban máscaras y dejaban ofrendas de alimentos en las entradas de sus hogares.

Según National Geographic, la fusión de estas prácticas ancestrales y los rituales del Imperio romano, como el Mundus Patet, sentaron las bases para la festividad actual. A partir del siglo VII, el papa Bonifacio IV estableció el Día de Todos los Santos el 13 de mayo, pero fue Gregorio III quien trasladó la conmemoración al 1 de noviembre. Esta decisión buscó asimilar celebraciones previas y dotarlas de un sentido cristiano. La vigilia del 31 de octubre terminó por llamarse All Hallows’ Eve, que con el tiempo evolucionó en “Halloween”.

Qué es la Noche de Brujas

La Noche de Brujas es uno de los nombres más populares para referirse a Halloween. Aunque sus raíces son principalmente europeas, la festividad adoptó elementos diversos con el paso de los siglos. Desde la Edad Media, el 31 de octubre se vincula al recuerdo de los difuntos, ya que coincidían prácticas como rezar por las almas y entregar dulces a cambio de oraciones, tradición que derivó en el actual “truco o trato”.

Disfraces, máscaras y cuentos de fantasmas forman parte de una jornada ligada al miedo, la magia y supersticiones asociadas al tránsito entre mundos. Según BBC News, la costumbre de tallar calabazas, heredada de leyendas irlandesas sobre Jack O’Lantern, reemplazó la práctica original de usar nabos en Europa.

En la actualidad, la Noche de Brujas significa festividad, convivencia y la oportunidad de desafiar los miedos de forma lúdica. Las casas se decoran con temáticas de terror, los niños salen a recolectar caramelos y las familias se reúnen para ver películas y contar historias espeluznantes. El cine y la televisión contribuyeron a consolidar una imagen global para esta celebración, detonando su expansión internacional en las últimas décadas.

En qué países se celebra Halloween

Aunque su popularidad se asocia al modelo estadounidense, Halloween se convirtió en un acontecimiento de alcance mundial. En Estados Unidos y Canadá, el festejo involucra desfiles, casas embrujadas y fiestas de disfraces.

Países como Irlanda y Reino Unido mantienen celebraciones tradicionales, como las hogueras y actividades comunitarias. La inmigración irlandesa llevó la costumbre a América del Norte en el siglo XIX, donde se integró con nuevas formas y tradiciones.

En América Latina, la fecha adquirió relevancia creciente desde finales del siglo XX, con fuerte presencia en México, Argentina, Chile y Colombia. Aunque existen festividades locales como el Día de los Muertos en México, Halloween se adopta mediante fiestas escolares, desfiles y actividades comerciales. En algunos países de Asia y Europa continental, el evento cobra fuerza gracias a la influencia cultural estadounidense.

Ideas para celebrar Halloween en casa con los chicos

El festejo de Halloween en casa permite crear experiencias lúdicas y seguras, sobre todo en familia. Algunas ideas para compartir con los más chicos incluyen la fabricación de disfraces caseros utilizando materiales reciclados, la decoración de espacios con manualidades de calabazas, murciélagos y fantasmas, y la organización de concursos temáticos.

Juegos de búsqueda de “tesoros” con pistas y dulces ocultos convierten la jornada en una aventura para los niños. Preparar recetas fáciles como galletas con formas alusivas a la fecha o jugos coloreados con nombres originales puede animar la merienda.

La lectura de cuentos de misterio adaptados a diferentes edades y ver películas de terror aptas para todo público completa una velada especial. La clave reside en integrar tradición, creatividad y convivencia, promoviendo el respeto tanto por la historia del evento como por las preferencias de cada familia.

A medida que octubre termina, Halloween confirma su lugar como una celebración que se reinventa sin perder su capacidad de asombrar. Con el legado de los antiguos celtas, las adaptaciones de la cultura popular y la influencia de la industria del entretenimiento, la noche del 31 de octubre continúa reuniendo generaciones enteras en torno al misterio y la diversión.

Fuente: Infobae, Celeste Sawczuk.