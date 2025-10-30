Lenico Aranda: “Las urnas ratificaron el rumbo de cambio que la gente sigue acompañando”

El diputado provincial Lenico Aranda destacó los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo, remarcando el fortalecimiento del espacio político que integran La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos.

Aranda, quien desde el primer momento acompañó la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y respalda el rumbo nacional del presidente Javier Milei, sostuvo que los comicios ratificaron la voluntad de cambio que la gente sigue acompañando.

“El gran ganador fue Javier Milei, por el apoyo contundente al proyecto de transformación que lidera. Y también otro gran ganador es Rogelio Frigerio, por haber tenido la visión política de conformar esta alianza con La Libertad Avanza, que hoy se consolida como el espacio que marca el camino del futuro”, expresó el diputado.

Por su parte, el legislador subrayó que “es tiempo de seguir construyendo juntos, con responsabilidad y compromiso, una Entre Ríos y una Argentina que sigan avanzando”.