Triunfo en Mansilla: Pasinatto dijo que la comunidad reafirmó su apoyo "al proyecto de transformación"

Gobernador Mansilla vivió una jornada histórica el domingo 26 de octubre, en la que la comunidad volvió a "elegir el camino de la transformación y el desarrollo que se viene construyendo desde el gobierno municipal, en sintonía con las políticas de la Provincia y la Nación". Así lo manifestó el intendente Francisco Pasinatto.

“Este es un día significativo para todos los mansillenses y para nuestra gestión. Reafirma nuestro compromiso de seguir avanzando en las políticas públicas que lideran nuestro Presidente Javier Milei y nuestro Gobernador Rogelio Frigerio”, dijo.

El jefe comunal expresó además su profundo agradecimiento a todo el equipo de trabajo, a los fiscales, y a cada vecino y vecina que participó con compromiso y dedicación durante toda la jornada. “Cada uno fue parte esencial de este gran logro colectivo. Gracias por el acompañamiento, la confianza y por creer, una vez más, en este proyecto que impulsa el crecimiento de Mansilla, de Entre Ríos y de nuestra Argentina”, afirmó Pasinatto.

El intendente subrayó que este nuevo respaldo popular consolida el rumbo de gestión y fortalece la articulación entre los distintos niveles del Estado para seguir impulsando obras, desarrollo y oportunidades para todos los habitantes de la localidad. “Gran triunfo de un gran equipo. Sigamos haciendo historia juntos”, concluyó Pasinatto.