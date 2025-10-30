Provinciales

Triunfo en Mansilla: Pasinatto dijo que la comunidad reafirmó su apoyo "al proyecto de transformación"

30 de Octubre de 2025 - 20:40

Gobernador Mansilla vivió una jornada histórica el domingo 26 de octubre, en la que la comunidad volvió a "elegir el camino de la transformación y el desarrollo que se viene construyendo desde el gobierno municipal, en sintonía con las políticas de la Provincia y la Nación". Así lo manifestó el intendente Francisco Pasinatto.

“Este es un día significativo para todos los mansillenses y para nuestra gestión. Reafirma nuestro compromiso de seguir avanzando en las políticas públicas que lideran nuestro Presidente Javier Milei y nuestro Gobernador Rogelio Frigerio”, dijo.

El jefe comunal expresó además su profundo agradecimiento a todo el equipo de trabajo, a los fiscales, y a cada vecino y vecina que participó con compromiso y dedicación durante toda la jornada. “Cada uno fue parte esencial de este gran logro colectivo. Gracias por el acompañamiento, la confianza y por creer, una vez más, en este proyecto que impulsa el crecimiento de Mansilla, de Entre Ríos y de nuestra Argentina”, afirmó Pasinatto.

El intendente subrayó que este nuevo respaldo popular consolida el rumbo de gestión y fortalece la articulación entre los distintos niveles del Estado para seguir impulsando obras, desarrollo y oportunidades para todos los habitantes de la localidad. “Gran triunfo de un gran equipo. Sigamos haciendo historia juntos”, concluyó Pasinatto.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos