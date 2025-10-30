Hallaron un cráneo y restos óseos en un campo e investigan si son del chofer asesinado por Pablo Laurta

Al atardecer de este miércoles, personas que se encontraban realizando tareas de limpieza en un campo a la vera de la ruta 15, en el Departamento Tala, hallaron restos humanos y una bolsa negra. Los mismos fueron trasladados para su análisis ante la hipótesis de que se trate de parte del cuerpo desmembrado del chofer de transfer Martín Palacio, asesinado por Pablo Laurta en Entre Ríos, en el marco de su plan criminal que conmocionó al país, previo al doble femicidio que perpetró en Córdoba.

Según se informó a ANÁLISIS, el hallazgo se produjo por en la ruta 15, que en realidad es un camino rural, en dirección a Sauce Sur, 1,5 kilómetros antes de llegar a camino a Echague, a unos 16 kilómetros de la ruta provincial 39.

En el lugar trabajó el médico Forense Martín Navoni, quien realizó el levantamiento del cráneo incompleto con restos de pelo, huesos, maxilar, falanges de una mano, huesos incompletos de radio y cúbito, aunque faltan sus respectivas extremidades, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos.

La Fiscal Emilce Reinoso dispuso la derivación de todos los restos óseos y pelos mencionados al Departamento Médico Forense de Paraná para pericia correspondiente, y la bolsa fue enviada al Gabinete de Policía Científica Tala para el levantamiento de huellas.

En horas de la mañana de este jueves la Policía comenzaba con rastrillajes de toda la zona y alrededores para obtener otros elementos de interés a la causa.