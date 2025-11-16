Vélez y River no se sacaron diferencias en Liniers

La definición por la clasificación a los octavos de final de la Liga Profesional en la Zona B tuvo lugar este domingo. Desde las 17 hubo dos encuentros que determinaron los puestos en ese grupo. En ese marco, Vélez Sarsfield recibió a River Plate en el estadio José Amalfitani, en un duelo que contó con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Adrián Franklin en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con la igualdad final, el Fortín quedó en la cuarta posición de su grupo con 26 puntos y tendrá ventaja de localía en los octavos de final. El Millonario, por su parte, quedó en la sexta posición con 22 unidades y no logró la clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual: deberá ser campeón o esperar que Rosario Central, Boca o Argentinos se consagren para lograr meterse en la máxima cita continental.

-SÍNTESIS-

Vélez 0-0 River Plate.



Formaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Maher Carrizo, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Manuel Lanzini y Dilan Godoy.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Enzo Pérez; Giuliano Galoppo, Juan Quintero, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.



Cambios:

22’PT: ingresó Agustín Obregón por Fabricio Bustos (RIV).

14’ST: ingresó Florián Monzón por Dilan Godoy (VEL).

17’ST: ingresó Ian Subiabre por Juan Quintero (RIV).

17’ST: ingresó Thiago Acosta por Santiago Lencina (RIV).

29’ST: ingresó Joaquín Freitas por Maximiliano Salas (RIV).

29’ST: ingresó Tobías Andrada por Manuel Lanzini (VEL).

29’ST: ingresó Claudio Baeza por Tomás Cavanagh (VEL).

37’ST: ingresó Diego Valdés por Tomás Galván (VEL).



Amonestados:

26’PT: Agustín Obregón (RIV).

26’ST: Agustín Bouzat (VEL).

31’ST: Milton Casco (RIV).

45’ST: Ian Subiabre (RIV).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: José Amalfitani.