El Presupuesto y la Tributaria 2026 de Paraná comenzaron su análisis en comisión del Concejo Deliberante

La Comisión de Economía, Hacienda y Producción del Concejo Deliberante, presidida por la edila Ana Ruberto, inició este jueves el estudio y debate de los proyectos de ordenanza de Presupuesto y Tributaria de la Administración Municipal de Paraná para el ejercicio 2026, girados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

De la reunión participaron los concejales Ana Ruberto, Sergio Elizar, Susana Farías, Fernanda Facello, Rosana Toso, Luisina Minni, Fabián Carbajal, Fernando Quinodoz, Dario Báez, Romina Todoni y Emiliano Gómez Tutau.

En representación del Departamento Ejecutivo, para informar sobre ambos proyectos, asistieron Alexis Bilbao, secretario de Hacienda y Producción; Florencia Ruiz, directora adjunta de Gestión Presupuestaria; Pablo Miño, director adjunto de Proyección y Análisis Presupuestario; y Verónica Demediuk, subdirectora Ejecutiva Administrativa y Procedimientos de la Administradora Fiscal Municipal (AFIM).

Bilbao señaló que el Presupuesto 2026 estima un monto total cercano a los 232.000 millones de pesos, y lo calificó como un “Presupuesto equilibrado, en el que no se prevé toma de endeudamiento, orientado a sostener la prestación de servicios de calidad, fomentar el desarrollo local y a avanzar en obras estratégicas con mirada sostenible para la ciudad de Paraná”.

Al referirse al proyecto de ordenanza Tributaria destacó la simplificación de tasas, con eliminación de unas y reducción de alícuotas en otras, destinadas a disminuir la carga fiscal y el costo de cumplimiento de los contribuyentes.

En este plano, mencionó a las y los ediles la eliminación del Derecho de Espectáculos Públicos, vinculado a diversas actividades culturales y eventos públicos, del Derecho de Publicidad, que alcanzaba al sector comercial, del derecho de Ocupación de la Vía Pública para establecimientos gastronómicos y comercios en general, readecuándolo con la Tasa por Inspección de Redes, orientada a cubrir los servicios técnicos que la Municipalidad realiza en territorio.

Bilbao, junto a su equipo, también detalló el ítem donde se propone la reducción de más de un 18% de las alícuotas para todas las categorías en la tasa de Alumbrado Público. Fijándose en 13% para los usuarios residenciales, 12% para comerciales, oficiales, institucionales y un 11% para horticultores.

Al respecto, explicó que “esta política de reducción de tasas tiene su respaldo en un plan de transición energética que podrá darse en la ciudad de Paraná gracias a distintas acciones siendo la más destacada la construcción del Parque Solar Fotovoltaico que producirá 7,5 megas de energía alternativa”.