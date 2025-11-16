Los organizadores de la Fiesta de Disfraces comunicaron este domingo a la madrugada que, a raíz del temporal de lluvia y las ráfagas de viento que comenzó desde la medianoche, se decidió reprogramar el evento.

Se reprograma la Fiesta de Disfraces tras el fuerte temporal que afectó a San Nicolás. La edición 2025 de la Fiesta de Disfraces, que iba a realizarse en el autódromo de San Nicolás desde la medianoche debió reprogramarse por un temporal de lluvias y ráfagas de viento que afectó la zona desde las 23:00 horas.

En el corto comunicado, la organización expresó: "Ante las inclemencias climáticas, y siendo la máxima prioridad la seguridad de los asistentes y el staff, el evento será reprogramado. Los tickets serán válidos para la nueva fecha. Para quienes no puedan asistir, se anunciarán en los próximos días las modalidades de reembolso".

Según indicó Elonce, minutos antes de permitir el ingreso de gente al predio, la organización decidió cortar el suministro eléctrico del lugar ante la llegada de los vientos fuertes.

En redes sociales de Teconte_ar se publicó un video del momento en que es derribado el escenario principal debido a los fuertes vientos.

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), había anticipado fenómenos severos en la zona, al lanzar una alerta naranja por tormentas con lluvias y ráfagas de viento. Según el aviso del organismo, el área iba a ser afectada, “por tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podían superar los 90 km/h.

Fuente: Canal Once.