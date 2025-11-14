El arte de la platería entrerriana tendrá su cita este fin de semana en Oro Verde

La tradición orfebre de Entre Ríos vuelve a encontrarse en Oro Verde con una nueva edición del Encuentro Regional de Plateros, Exposición y Feria, que este año celebra su décimo aniversario. El evento reunirá a plateros y plateras de distintos puntos de la provincia el 15 y 16 de noviembre en el Museo Conrado Hasenauer (Los Tordos 241), donde se exhibirán piezas representativas de un oficio profundamente ligado a la identidad entrerriana.

La actividad abrirá el sábado 15 a las 19.30, con una exposición que podrá visitarse durante dos horas en el espacio museístico. La jornada central será el domingo 16 desde las 10, cuando los artesanos vuelvan a encontrarse para una muestra que incluirá feria y puestos de venta instalados frente al museo, extendiéndose hasta las 20.30. El público podrá apreciar y adquirir trabajos que reflejan técnicas tradicionales y búsquedas contemporáneas dentro del arte en metal.

El Encuentro es organizado de manera conjunta por la Asociación Civil Entrerriana de Plateros y Plateras, el Taller Lágrima de Luna de Oro Verde, el Municipio de Oro Verde y su Museo Conrado Hasenauer, con el acompañamiento de la Red de Museos Pedagógicos de la FHAyCS–Uader, responsable del montaje expositivo.

Además de las actividades abiertas al público, la Asociación realizará una reunión interna para avanzar en sus objetivos: la difusión del oficio, la preservación de sus técnicas y la enseñanza de una práctica artesanal que tiene un lugar destacado en la historia cultural de la región.