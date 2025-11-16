Primera Nacional: Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán el segundo ascenso

Deportivo Madryn jugará la final por el segundo ascenso, en la que buscará revancha.

Este domingo se definió al segundo finalista del Reducido de la Primera Nacional. Con Estudiantes de Río Cuarto ya clasificado al haber derrotado a Estudiantes de Caseros en condición de local por 1-0 (global de 1-1, pero ventaja deportiva para los cordobeses), Deportivo Madryn recibió a Deportivo Morón en el estadio Abel Sastre.

En la ida, Morón había ganado por 1-0 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, pero no pudo aguantar la ventaja. En un partido que tuvo diversas polémicas, el vencedor fue el Aurinegro, que llegó al gol por medio de Santiago Postel a los 14 minutos del primer tiempo y venció por 1-0.

Al contar con ventaja deportiva, el equipo chubutense se metió en la definición por el segundo ascenso. En la final a doble partido jugará la ida en condición de visitante y la vuelta como local, debido a que quedó por encima de Estudiantes de Río Cuarto en la tabla general (los dos con 60 puntos, pero Madryn con mejor diferencia de gol).

Habrá revancha para el equipo dirigido por Leandro Gracián, que ya perdió la primera final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza por 3-0 en los penales, luego de empatar 1-1. Debe destacarse que el equipo del sur del país lideró la Zona A en la que estuvo Patronato con 60 puntos.

En este partido ante Morón, el equipo salió a la cancha con: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Federico Recalde; Bruno Pérez, Nazareno Solís, Diego Crego; Luis Silba y Germán Rivero.

Se define en Río Cuarto

La final será en Río Cuarto debido a que Estudiantes de esa ciudad venció por 1-0 a su homónimo de Caseros y con la igualdad 1-1 en el global avanzó de fase por la ventaja deportiva.

El equipo de Iván Delfino, que eliminó a Patronato en los octavos de final del Reducido tras vencerlo por 2-1, se impuso con el tanto de Lucas González en el epílogo del primer tiempo.

En la victoria ante el Gallito, el León del Imperio formó con: Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera, Tomás González; Lucas González, Javier Ferreira y Martín Garnerone.