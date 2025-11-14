Un joven de Federación llegó baleado al hospital y buscan a los agresores

En la jornada de este viernes, a las 16, un joven de 29 años de edad, ingresó por sus propios medios al hospital de la localidad de Federación, presentando dos heridas de arma de fuego en zona de miembro superior.

A partir de las primeras averiguaciones, el hecho estaría vinculado a una disputa con dos individuos conocidos, motivo por el cual personal de Comisaría Tercera y de la División de Investigaciones, se encuentran abocados a las tareas pertinentes.

La policía trabaja con conocimiento de la fiscalía, para dar con los autores, consignó Chajarí al Día.

Cabe decir que el lesionado se encontraba consciente y estable, siendo posteriormente derivado al Hospital Masvernat de Concordia para una atención de mayor complejidad.