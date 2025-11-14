Colón promocionó su destino en Córdoba: alcance masivo en vía pública, mercado de viajes y Workshop

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la Secretaría de Turismo y Cultura, junto a Termas Colón, desplegó una agenda de acciones en la ciudad de Córdoba para posicionar a Colón y su Microrregión de cara a la próxima temporada de verano.

Durante cuatro días se realizaron activaciones en vía pública con entrega de información y beneficios, se participó del Mercado de Viajes de Córdoba —con una asistencia estimada de 4.500 personas— y del 64º Workshop de ACAV, generando contactos comerciales y presencia en medios. De las consultas recibidas en el Mercado de Viajes, el 70% de las personas no había visitado aún el destino, lo que abre una oportunidad concreta de captación para Colón.

Acciones de promoción y resultados

El equipo municipal y Termas Colón atendieron consultas sobre alojamiento, termas, playas, eventos y propuestas de la Microrregión. Se interactuó con público general, familias y grupos de viaje, relevando intereses y preferencias para ajustar futuras campañas.

Oportunidad de crecimiento del mercado cordobés

El dato de que 7 de cada 10 visitantes del stand no conocen Colón confirma el alto potencial de desarrollo en ese origen, que mantiene buena conectividad terrestre y afinidad con productos termales, de naturaleza y escapadas de fin de semana largo.

Gestión comercial con agencias

En el 64º Workshop de ACAV, por el stand de Colón pasaron 60 agencias de viajes, con las que se avanzó en paquetes, cupos y acciones cooperadas. Además, se concretaron más de 10 entrevistas con medios cordobeses, fortaleciendo la difusión en el mercado local.

Próximos pasos

Turismo trabajará con Termas Colón y el sector privado en campañas de remarketing, envío de kits comerciales y activaciones en fechas clave para convertir el interés relevado en nuevas visitas durante la temporada.