El derby cordobés terminó empatado sin goles

Este domingo comenzaron en simultáneo los dos partidos que definieron la clasificación a los octavos de final por parte de la Zona B. Uno de ellos fue el derby cordobés entre Instituto y Talleres. El partido tuvo lugar en el estadio Monumental de Alta Córdoba y contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado por Hernán Mastrángelo en el VAR.

Talleres fue el primero en contar con su chance luego de un tiro de esquina desde la derecha en el que Matías Galarza ganó de cabeza. El remate se fue pegado al palo izquierdo de Manuel Roffo, que igual voló hacia ese poste en su intento por evitar el tanto.

Instituto tuvo su primera ocasión en un contragolpe en el que Jhon Córdoba avanzó solo por el costado derecho. Aunque la jugada pedía la habilitación del colombiano para Alex Luna, que llegaba solo por la izquierda, el atacante decidió rematar cruzado: su buen disparo fue despejado al córner por Guido Herrera.

La respuesta de Talleres fue con una excelente definición de Matías Catalán dentro del área chica luego de que Luis Angulo lo habilitara con un pase de espaldas al arco. La tijera del defensor encontró una aún más sorprendente atajada de Roffo para enviar el balón al tiro de esquina.

Antes del final de la primera mitad, la Gloria logró la apertura del marcador con un potente remate de Juan Franco desde el costado derecho. Sin embargo, el tanto no subió al marcador debido a que Alex Luna, que fue quien le dio el pase, estaba en posición adelantada en el movimiento previo.

Ya en la segunda mitad, Instituto tuvo el primer intento con un remate de Gastón Lodico desde afuera del área. El disparo del mediocampista fue hacia el costado derecho de Herrera, que se estiró muy bien para enviar el balón al tiro de esquina.

Instituto volvió a llegar al gol en un tiro libre desde el costado izquierdo, pero otra vez lo anularon por posición adelantada. El centro fue a la cabeza de Manuel Romero, que desvió ligeramente el balón y provocó el adelantamiento de Luna, que fue quien finalmente impulsó el balón al fondo del arco. Otra vez se quedó con el grito atorado en la garganta.

La última fue para Talleres, que tuvo el gol en la cabeza de Santiago Fernández con un cabezazo en soledad al costado derecho del arco de Roffo. Una buena estirada del arquero del anfitrión selló el arco de la Gloria, que confirmó el 0-0.

Con la igualdad final, Instituto quedó en la 13ª posición de la tabla con 16 unidades y lejos de la clasificación a las copas; mientras que Talleres alcanzó las 21 unidades y se metió en el séptimo puesto, por lo que jugará octavos de final: aunque Gimnasia gane y lo relegue al octavo lugar, el equipo cordobés dirá presente en los duelos de eliminación directa.

-SÍNTESIS-

Instituto 0-0 Talleres.



Formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Jhon Córdoba, Stéfano Moreyra, Gastón Lodico, Alex Luna; Manuel Romero.

DT: Daniel Oldrá



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza; Ulises Ortegoza, Mateo Cáceres, Miguel Navarro; Rick Lima y Luis Angulo.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

ET: ingresó Nahuel Bustos por Rick Lima (TAL).

ET: ingresó Valentín Depietri por Luis Angulo (TAL).

25’ST: ingresó Matías Fonseca por Jhon Córdoba (INS).

33’ST: ingresó Santiago Fernández por Miguel Navarro (TAL).

39’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Gastón Lodico (INS).

39’ST: ingresó Damián Puebla por Manuel Romero (INS).

45'ST: ingresó Joaquín Mosqueira por Mateo Cáceres (TAL).



Amonestados:

30’PT: José Palomino (TAL).

35’PT: Miguel Navarro (TAL).

44’PT: Fernando Alarcón (INS).

44’PT: Rick Lima (TAL).

8’ST: Valentín Depietri (TAL).

14’ST: Augusto Schott (TAL).

26’ST: Nicolás Zalazar (INS).

49’ST: Santiago Fernández (TAL).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Monumental de Alta Córdoba.

Video: Liga Profesional.