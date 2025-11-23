Borgert terminó tercero en la final del TC Mouras que ganó Carabajal

Lucas Carabajal aprovechó la sanción a Provens y se quedó con su cuarta carrera del año.

En la mañana de este domingo se disputó la penúltima final de la temporada del TC Mouras. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata fue turno del desarrollo de la serie y la carrera final para otorgar la victoria de la jornada.

En la serie siguió el dominio del villaguayense Juan Guiffrey. Después de quedarse con la clasificación, el joven piloto del centro de la provincia se impuso también después de las cinco vueltas: las completó en siete minutos, 13 segundos y 299 milésimas. En la serie única lo escoltaron Eugenio Provens y Lucas Carabajal. El ramirense Manuel Borgert terminó cuarto.

En la final, Guiffrey no corrió con la misma suerte. Provens tocó el vehículo en el que iba el poleman y le provocó complicaciones: el de Villaguay acabó abandonando a seis vueltas del final de la competencia, por lo que quedó penúltimo.

Delante, Lucas Carabajal se benefició de la sanción recibida por Provens y se quedó con la victoria luego de 17 minutos, 39 segundos y 724 milésimas de competencia. Provens arribó segundo a 352 milésimas y el tercer puesto fue para el ramirense Borgert, a un segundo y 966 milésimas.

Con 13 fechas disputadas, el líder de la Copa Coronación es Lucas Carabajal con 150,5 puntos, seguido de Provens con 147,5 y Borgert con 131, todos con victorias. El villaguayense Guiffrey quedó noveno con 91,5 unidades. Ante esta situación, la temporada concluirá el 14 de diciembre con una nueva carrera en el autódromo platense.

Resultados | TC Mouras | Fecha 13 (en La Plata)

1°) Lucas Carabajal (Ford): 17’39”724/1000.

2°) Eugenio Provens (Dodge): a 352/1000.

3°) Manuel Borgert (Ford): a 1”966/1000.

4°) Lucas Bohdanowicz (Dodge): a 2”494/1000.

5°) Benjamín Antón (Ford): a 7”301/1000.

---

12°) Juan Guiffrey (Chevrolet): a 6 vueltas.



Copa Coronación | TC Mouras

1°) Lucas Carabajal (Ford): 150,5 puntos.

2°) Eugenio Provens (Dodge): 147,5.

3°) Manuel Borgert (Ford): 131.

4°) Lucas Bohdanowicz (Dodge): 120,5.

5°) Thomas Pozner (Dodge): 104.

---

9°) Juan Guiffrey (Chevrolet): 91.5.