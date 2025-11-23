Ciclista le arrebató el invicto a La Unión de Colón

Este sábado por la noche, la acción por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet enfrentó a La Unión de Colón con Ciclista de Junín. El partido tuvo lugar en El Coliseo del Boulevard con el arbitraje de Alejandro Trías y Florencia Benzer. Significó la cuarta presentación en el campeonato para el Rojo colonense, que llegó a esta fecha invicto.

El conjunto entrerriano comenzó el partido con el pie derecho y tomó una ventaja de 15 puntos de arranque gracias a su alta efectividad. Pese a correr de atrás, Ciclista se mantuvo en partido y acortó poco a poco la brecha. Al cabo del primer cuarto terminaron 26-15 en favor de La U, pero la historia cambió.

Ciclista profundizó en su accionar durante el segundo cuarto y por eso la diferencia se achicó aún más, quedando apenas en cuatro puntos. Luego de un parcial de 26-19 en su contra, La Unión se retiró ganando pero apenas por 45-41.

Ya en el inicio del tercer cuarto, pese a que los de Martín Guastavino tomaron diferencia de 10 puntos, una aplastante ráfaga de los conducidos por Julián Pagura cambió trascendentalmente el juego. El parcial fue de 40-6 incluyendo algunos minutos del último cuarto. Al descanso del tercero se retiraron con ventaja para Ciclista de siete puntos: 64-57.

Y en el tramo final ya no hubo nada que hacer para los colonenses. Ciclista ganó por un inapelable 87-70 que le arrebató el invicto en el torneo y le sirvió al equipo juninense para despegarse del fondo de la tabla de posiciones.

La Unión de Colón está ahora en el segundo lugar junto a Pico FC con récord 3-1 y su próxima presentación será ante Lanús, al que recibirá en el Carlos Delasoie el próximo martes 25 de noviembre. Ciclista, por su parte, visitará a Quilmes de Mar del Plata también el 25: actualmente está penúltimo de la tabla con récord 2-4 junto a Deportivo Norte.

-SÍNTESIS-

Ciclista 87-70 La Unión.



Parciales: 15-26 // 41-45 (26-19) // 64-57 (23-12) // 87-70 (23-13).



Formaciones:

CICLISTA (87)

*Valentín Costa: 20pts, 4rbs, 6as, 2rec, 2per.

*Jonathan Salazar Díaz: 1per.

*Franco Lombardi: 14pts, 2rbs, 5as, 1rec, 1per.

*Tomás Pereyra: 9pts, 6rbs, 1per, 1ta.

*Damián Tintorelli: 11pts, 14rbs, 2as, 4per, 2ta.

Pedro Recalt Figueroa: 3pts.

Piero Di Prinzio: 9pts, 1per.

Franco Montemagio: 2pts, 2rbs, 1per.

Francisco Pagura Engle: 5pts, 2rbs, 2per.

Samuel Villa Toro: 6pts, 2rbs.

Salvador Baracat: ---.

Erick Mecías Ayala: 8pts, 6rbs, 1as, 3per.

DT: Julián Pagura.



LA UNIÓN (70)

*Álvaro Merlo: 6pts, 1rb, 3as, 4rec.

*Gonzalo Romero: 8pts, 6rbs, 1as, 4per.

*Matías Caire: 13pts, 4rbs, 2as, 1rec, 1per.

*Rodrigo Acuña: 20pts, 4rbs, 1as, 3rec, 4per, 1ta.

*Guido Cabrera: 5pts, 4rbs, 1as, 1rec, 1per.

Nicolás Henriques: 12pts, 2as, 1rec.

Lucio Longoni: 6pts, 8rbs, 3ta.

Valentino Salamone: 3rbs, 1rec, 3per.

DT: Martín Guastavino.



*Inicialistas.



Árbitros: Alejandro Trías y Florencia Benzer.



Estadio: El Coliseo del Boulevard.