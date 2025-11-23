Liga Profesional: los octavos de final continúan con dos partidos

Los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol continuarán con dos partidos a disputarse este domingo. La actividad iniciará a las 17.30 en Rosario y continuará ya entrada la noche en La Bombonera. Se presentarán los dos ganadores de las Zonas A y B.

17.30: Rosario Central - Estudiantes

En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá este domingo a Estudiantes de La Plata. El partido por los octavos de final de la Liga Profesional contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo. La transmisión será de ESPN premium.

El Canalla llega como ganador de la Zona B y de la Tabla Anual (por la que recibió una polémica copa). El ganar la tabla anual le dio la clasificación directa a la Copa Libertadores, por lo que ahora pelea por el objetivo de máxima: ser campeón. Con 66 puntos y apenas dos derrotas en la fase regular durante 2025, el equipo de Ariel Holan es el gran candidato.

Distinta es la situación de Estudiantes. Terminó octavo en la Zona A e ingresó por diferencia de gol, ya que Banfield tuvo un peor registro. En la Tabla Anual terminó 15° con 42 puntos y estuvo lejos de clasificar a torneos internacionales: acabó a siete puntos de Barracas (49), que de momento es el último que ingresó a la Copa Sudamericana.

Con las dudas típicas en la previa de este tipo de encuentros, se presume que la única presencia entrerriana será la del larroquense Gastón Benedetti con la camiseta del León.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

DT: Ariel Holan.



Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios y Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.

20: Boca Juniors - Talleres

El equipo ganador de la Zona A, Boca Juniors, recibirá a Talleres de Córdoba en un duelo que comenzará a las 20. La Bombonera será escenario del partido que contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la presencia en el VAR de Adrián Franklin. La transmisión del encuentro será de la señal premium de TNT Sports.

El Xeneize llega como ganador de la Zona A luego de sumar 29 puntos a partir de una muy buena racha en el cierre de la fase regular. Con 62, además acabó como escolta de la Tabla Anual y clasificó directamente a la Copa Libertadores. Ahora persigue el objetivo de salir campeón por primera vez luego de casi tres años.

El equipo cordobés tuvo una angustiante segunda mitad del año que acabó con la salvación del descenso y la clasificación hacia los octavos de final luego de terminar en el octavo puesto de la Zona B. Habiendo cambiado el chip, los dirigidos por Carlos Tévez buscarán su primera consagración en un torneo de liga.

Entre las probables formaciones previstas para este encuentro no hay futbolistas entrerrianos.

-Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Juan Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick Lima y Luis Angulo.

DT: Carlos Tévez.

Fuentes: La Capital y TyC Sports.