Conductor despistó e impactó su auto contra ambas barandas de un puente en la ruta nacional 18

Un hombre de 82 años perdió el control de su automóvil y chocó contra las barandas de un puente en la ruta nacional 18, en un incidente que no dejó heridos.

El accidente ocurrió este martes a las 9.40, en el kilómetro 41 de dicha ruta, sobre un puente que no cuenta con cartelería indicadora.

Tras el aviso del siniestro vial, personal policial constató que un hombre de 82 años oriundo de Concordia, que circulaba en un Toyota Corolla desde Viale hacia Paraná, sin acompañantes, perdió el control del vehículo y colisionó contra los guardarraíles de ambos laterales del puente. No se observaron otros vehículos involucrados en el incidente.

El conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital de Viale “Dr. Castilla Mira”, ya que se encontraba desorientado. Desde el nosocomio confirmaron que “el conductor del rodado no posee lesiones”. Se dio intervención al puesto caminero para el seguimiento del caso.