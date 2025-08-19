Volcó un camión en la ruta 32 en medio de las intensas lluvias

En medio de las intensas lluvias, volcó un camión este martes en la ruta 32. Se trata de un Mercedes Benz que perdió el control y volcó en el acceso a Estación Sosa, en el kilómetro 51.

El transporte circulaba en sentido sur a norte, desde Tabossi hacia Estación Sosa. El conductor perdió el control y volcó, aunque afortunadamente no se registraron lesionados ni hubo involucramiento de otros vehículos.

El siniestro vial complicó momentáneamente el tránsito en la zona. El personal de tránsito y seguridad vial se acercó al lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la ruta. No se reportaron daños graves en la vía ni en propiedades cercanas.

La intensa lluvia que caía en la mañana pudo haber influido en el despiste del camión, aunque no se confirmaron causas oficiales. Autoridades locales recomiendan a los conductores extremar precauciones ante condiciones climáticas adversas y mantener una velocidad adecuada, publicó el medio local Nueva Zona.