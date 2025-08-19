Suman 59 los fallecidos en accidentes en rutas de Entre Ríos en lo que va de 2025

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos informó que en lo que va del año se registraron 59 muertes por siniestros viales en rutas de la provincia.

Las estadísticas corresponden tanto a rutas nacionales como provinciales, y reflejan una persistente problemática vinculada al tránsito vehicular. Desde la fuerza se hace hincapié en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y promover una mayor conciencia vial entre conductores.

El comisario Diego Passarello especificó a Elonce cuáles son las zonas más críticas. “Los lugares con mayor concentración de siniestros son la ruta nacional 12 entre Ceibas y Brazo Largo. Allí hay un alto índice de siniestralidad. También en la Autovía 14, pero de manera más dispersa. Le siguen las rutas 18 y 127”, detalló.

Otro punto crítico identificado por las autoridades es la ruta 11, especialmente en el departamento Diamante y la localidad de Las Cuevas. “La ruta 11 en el departamento Diamante y la localidad de Las Cuevas, también tenemos un marcado índice de siniestralidad. Por eso siempre llevamos un mensaje de prevención a los lugareños. Hemos tenido muchas pérdidas de vida de vecinos de la zona”, lamentó Passarello.

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es que “siete de cada 10 siniestros que se producen en nuestra provincia tienen que ver con colisiones, es decir, impactos entre vehículos”. Este tipo de accidentes, muchas veces evitables, representan la mayor parte de las tragedias viales en Entre Ríos.

El factor humano, clave en la prevención

Las causas de los siniestros, según la Policía, están mayoritariamente vinculadas al factor humano. “A veces puede haber cuestiones ambientales como la neblina o lluvias, pero hacemos hincapié en la conciencia vial de no hacer adelantamientos en zonas prohibidas y prestar atención a las condiciones de vehículo que ayudan a prevenir siniestros, pero, sobre todo la velocidad”, señaló el comisario.

La advertencia apunta no solo a quienes transitan largas distancias, sino también a conductores locales que utilizan estas rutas de manera habitual. La velocidad excesiva, la imprudencia al volante y el mal estado de algunos vehículos configuran un combo letal que continúa cobrándose vidas.