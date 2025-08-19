El Club Atlético Neuquén lanzó una colecta para comprar un terreno y ampliar su sede

El Pingüi lanzó una campaña para recaudar fondos y poder comprar un terreno para ampliar su sede.

El Club Atlético Neuquén de Paraná presentó este martes una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos para la compra de un terreno vecino a sus instalaciones, que permitiría ampliar su sede ubicada en la zona sur de la capital entrerriana.

Se trata de una parcela de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, cuyo valor asciende a 120.000 dólares. La dirigencia del club definió esta oportunidad como un “sueño histórico” y destacó que la compra significaría un paso fundamental en el desarrollo de la institución.

Para alcanzar la meta, la entidad lanzó una colecta abierta a la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la plataforma Donar Online o mediante un alias de transferencia.

“Cada aporte, cada gesto nos acerca un paso más a este momento histórico”, expresaron desde la comisión directiva, invitando a hinchas, socios y vecinos a sumarse a la campaña que busca consolidar al Pingüino como un club de referencia en Paraná.

La campaña de Neuquén: