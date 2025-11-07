Walser anunció la quita de 300 tasas, sellados y conceptos en el nuevo Código Tributario de Colón

“Seguimos modernizando la Municipalidad y haciendo más eficiente el uso de los recursos que son de todos”, destacó Walser.

El anuncio complementa medidas recientes de modernización: más servicios digitales para vecinos, mejoras en eficiencia operativa y decisiones de gestión que priorizan el uso responsable de los recursos públicos. “Seguimos modernizando la Municipalidad y haciendo más eficiente el uso de los recursos que son de todos”, destacó Walser.

El intendente de Colón, José Luis Walser, presentó en el Concejo Deliberante el proyecto de Nuevo Código Tributario municipal, que elimina más de 300 tasas, derechos y conceptos, reduce en un 43% el viejo código y crea un régimen de incentivos por 10 años para grandes inversiones en turismo internacional y para nuevos emplazamientos en el Parque Industrial Mixto de Colón.

Con esta iniciativa, el Municipio busca simplificar y abaratar los trámites, eliminar sellados, digitalizar gestiones y alinear la política tributaria con una agenda de desarrollo económico integral. El proyecto se enmarca en el plan de modernización y eficiencia del Estado municipal, orientado a aliviar el bolsillo del contribuyente y favorecer las inversiones productivas.

Alcances del proyecto presentado

El Nuevo Código Tributario propone una reducción del 43% respecto del cuerpo normativo anterior, con la eliminación de más de 300 ítems (tasas, derechos y otros conceptos). Entre los cambios centrales se suprime el cobro de sellados: el circuito administrativo de los trámites será gratuito en ese aspecto, para agilizar gestiones, disminuir costos y reducir la cantidad de veces que la ciudadanía debe concurrir a la Municipalidad.

Simplificación, ahorro y digitalización

La propuesta se integra al paquete de modernización puesto en marcha en los últimos días, que ya permite realizar desde el celular pagos de tasas, convenios de deuda, consultas de Libre Deuda y recuperación vehicular, entre otros trámites. El objetivo es un esquema más simple, rápido y económico para contribuyentes y profesionales.

Eficiencia del Estado y uso responsable de recursos

El proyecto se complementa con acciones para mejorar la eficiencia: reducción de la planta de empleados de 1200 a 850, y paneles solares en la Planta Potabilizadora para bajar costos eléctricos sin aumentar alícuotas de Obras Sanitarias. La eliminación de 300 conceptos, aunque implica menor recaudación, se compensa buscando mayor rendimiento municipal vía agilidad administrativa, alivio al contribuyente y dinamización de la actividad.

Régimen de incentivos a la inversión

El Nuevo Código incorpora un Régimen de Incentivos para grandes inversiones que aporten al Turismo Internacional y para nuevos emplazamientos en el Parque Industrial Mixto de Colón. Beneficios por 10 años:

- 100% de descuento en Tasa General Inmobiliaria

- 100% en Tasa de Comercio

- 100% en Derechos de Edificación y Mensuras

- 100% en Derechos de Publicidad y Propaganda

- 50% de descuento en Tasa de Alumbrado Público

Este paquete de alto impacto económico posiciona a Colón como plaza atractiva para inversiones estratégicas, apuntalando dos ejes de desarrollo: Turismo Internacional y Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico.

Elevado al Concejo Deliberante, el proyecto inicia su tratamiento legislativo. El Ejecutivo confía en que el debate permitirá enriquecer la propuesta manteniendo sus ejes: simplificación tributaria, modernización del Estado e incentivos a la inversión.