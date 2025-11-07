Básquet: Tomás de Rocamora logró un trabajoso triunfo en su cancha

Tomás de Rocamora volvió a la victoria frente a su gente, fue ante Berazategui.

En Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora derrotó por 66 a 61 a Berazategui por una nueva fecha en la Conferencia Sur de la Liga Femenina de Básquet. De esta manera Las Rojas se recuperaron de la caída del martes y en el inicio de la semana próxima tendrán gira frente a los equipos de Neuquén.

En una noche donde las diferencias fueron escasas la Juvenil Florencia Losada terminó como máxima anotadora y figura al sumar 18 puntos y cinco rebotes. La siguió Paula Santini en materia de goleo con 13 unidades mientras que Santina Cherot Magri y Nerea Schmidt aportaron 11 cada una.

La goleadora del elenco Aurinegro fue Sofía Acevedo, clave en varios pasajes del juego, pero quien debió dejar la cancha por cinco faltas en el momento más caliente. Camila Lignac se destacó también con sus 12 puntos en tanto que Florencia Galbán sumó nueve puntos y ocho tableros.

El partido fue la paridad en su máxima expresión, cuarto inicial 15-14 y primer tiempo 36-36. Para Rocamora fue un buen negocio teniendo en cuenta que no pudo contar con uno de sus baluartes como Martina Schunk, lesionada. Deportivo Berazategui, asimismo, no pudo sacar rédito de esto con las alturas de Magalí Vilches e Iara Navarro.

A la visita le costó sostener el ritmo en el inicio del segundo tiempo, aparecieron triples de Paula Santini, puntos de Nerea Schmidt y Rocamora se alejó 48-41 aunque después incursiones de Julieta Vázquez sirvieron para que el cierre sea 50-48.

El último cuarto se lo repartieron, con la mano caliente de Galbán la visita sacó una mínima ventaja, pero volvió a entrar en acción Florencia Losada, más que bien acompañada por Cherot Magri y así el equipo de Sabrina Scévola terminó sellando el triunfo después de mucho transpirar.