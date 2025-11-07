Básquet: Central Entrerriano se quedó en el segundo tiempo y perdió ante Racing

Central Entrerriano se quedó en el segundo tiempo y perdió ante Racing por la Liga Argentina de Básquet.

Central Entrerriano de Gualeguaychú cayó frente a Racing por 76 a 66, en el marco de la segunda fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Tras un buen primer tiempo, el equipo del sur entrerriano bajó su nivel y la Academia aprovechó esa merma para llevarse la victoria desde el José María Bértora.

El conjunto local supo dominar en un primer tiempo el balón, logrando sacar ventaja de 10 puntos, con una buena defensa dirigida por el capitán, Mario Ghersetti. La ofensiva fue buena hasta el segundo tiempo, donde empezó a decaer y fue el momento clave para la visita, quien supo aprovecharlo.

Matías Núñez, capitán del equipo visitante y MVP de este partido, fue el encargado del ataque. En un principio la Academia no supo resolver bien la defensa, pero con las variantes que propuso Juan Pablo Boadaz, desde el banco, logró darlo vuelta en el final del tercer cuarto.

Ambos equipos estuvieron parejos, el partido fue para quien supo controlar con calma los momentos tensos. El conjunto Rojinegro no fue muy efectivo en los tiros libres, siendo tal vez está una de las piezas claves en el juego. La visita anotó el 90% de los libres.

Racing continúa su gira entrerriana y este sábado se estará enfrentando ante La Unión de Colón. Por su parte Central Entrerriano descansa y vuelve a tener acción el lunes, nuevamente en condición de local, esta vez se medirá ante Unión de Mar del Plata.