Por diez años de orgullo y disidencia habrá Marcha y Festival en Paraná

Se realizó una muestra fotográfica como parte de las actividades en el marco de los 10 años de lucha.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la Marcha del Orgullo Disidente, que este año celebra su décimo aniversario con un gran festival artístico y musical. El encuentro tendrá lugar este sábado 8 de noviembre desde las 19, en el Monumento a Urquiza, donde se reunirán artistas, colectivos y público en una jornada de reivindicación, diversidad y celebración.

El Festival del Orgullo reunirá a una destacada grilla de artistas locales y regionales: Murciélago DJ, Kuka Dragma, Chocholandia, Elite, Tomi G, Rayo Loser, La Iara, Miss Denail, Ale, Ana Cornejo, Bitrix Kiddo, Rapsodia FiLL, Trash Lee, La Jeffe, La Reina del Circo, Aleja y Ala, Aguxo y DJ Valentina serán parte de una noche donde el arte, la música y la libertad serán protagonistas.

El evento forma parte de una década de activismo y visibilidad de los movimientos LGBTIQNB+ en la capital entrerriana, que cada año suman nuevas voces, expresiones y demandas. “Son diez años de marchar, de ocupar el espacio público con orgullo, alegría y lucha”, señalan desde la organización.

La cita invita a toda la comunidad a participar, acompañar y celebrar la diversidad con respeto y compromiso. Como cada año, la Marcha del Orgullo Disidente no solo será una fiesta, sino también un espacio de memoria, de lucha y de encuentro para seguir construyendo una sociedad más libre, justa e igualitaria.

El festival tendrá lugar en el Monumento a Urquiza, de Paraná, desde las 19, luego de la Marcha Disidente que comenzará a las 17, con convocatoria en la Casa de Gobierno.