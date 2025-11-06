Gualeguaychú: renunció el funcionario que había criticado a Milei tras el malestar que generaron sus dichos

"El subsecretario de Turismo, Fernando Zubillaga, presentó su renuncia al cargo, en el marco de la reestructuración que impulsa el intendente Mauricio Davico para esta nueva etapa de la gestión municipal. La dimisión fue formalizada ante el jefe comunal, quien aceptó la renuncia y destacó el compromiso del funcionario", comienza el comunicado enviado desde Comunicación Institucional de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Zubillaga había sido designado desde el inicio de la actual administración como presidente del Consejo Mixto de Turismo y a comienzos de este año asumió como titular de la Subsecretaría de Turismo, dependiente directamente de la Jefatura de Gabinete.

“Agradezco la confianza depositada por el intendente para que trabaje en este sector, que en estos dos años me ha requerido mucho diálogo y consenso. Voy a seguir apoyando esta gestión en el lugar que el intendente me necesite”, expresó Zubillaga al dejar el cargo, según consigna la gacetilla oficial.

En tanto, el área de Turismo seguirá funcionando bajo la órbita de la Dirección de Gestión Turística que coordina Adrián Romero asegurando la continuidad de los programas en desarrollo y el calendario de acciones planificadas.

Las declaraciones que cayeron mal

Zubillaga, quien además es pareja de la viceintendenta radical Julieta Carrazza, generó gran controversia en el entorno del intendente Mauricio Davico tras rechazar categóricamente -en un medio radial local- la posibilidad de hacer campaña por la alianza libertaria, a pesar de su cargo en la gestión municipal.

Al ser consultado directamente sobre su participación en la campaña libertaria para las Legislativas del 26 de octubre pasado, el funcionario fue tajante: "De ninguna manera".

Zubillaga reconoció su buen vínculo y la confianza depositada por el intendente Davico, quien lo eligió para el cargo. Sin embargo, remarcó que su función es técnica y no política:

Al analizar el panorama electoral de cara a las legislativas del 26 de octubre, Zubillaga atribuyó su dificultad para proyectar un resultado a su falta de compromiso político: "Yo no tengo afiliación partidaria y, por ende, en la puja de los extremos (oficialismo y peronismo), me resulta muy difícil hacer una proyección."

Consultado oportunamente por Radio 2820, el Intendente Davico cruzó a Zubillaga: "Es funcionario político de una gestión que está alineada con el gobernador Rogelio Frigerio y con el presidente Javier Milei. Me sorprendieron mucho sus declaraciones".

Las críticas de Zubillaga al gobierno nacional

Aunque admitió que "hay algunas decisiones de fondo que tomó el Gobierno nacional que eran necesarias", el funcionario se desmarcó de la forma y el estilo de la actual administración:

Estas declaraciones cayeron de forma negativa en el entorno de Davico, quien es un dirigente con marcados lazos con figuras clave del oficialismo nacional, como Martín Menem y la hermana del presidente, Karina Milei.

El rechazo público a la militancia y la crítica a las formas del Gobierno Nacional por parte de un funcionario tan cercano al círculo íntimo del intendente tensionaron el vínculo con Davico, quien reconoció que habló con él inmediatamente y que Zubillaga le ofreció su renuncia, en el tramo final de la campaña.

Incluso se lo vió con cierta incomodidad en el acto de cierre en Gualeguaychú y en los festejos por el triunfo de la lista violeta. Pero no alcanzó. A un mes del lanzamiento de la próxima temporada de verano, Zubillaga se baja de la gestión.