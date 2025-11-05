El Indio Solari compartió imágenes en Luzbola y generó expectativas en sus fans

El músico difundió fotografías recientes junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y comenzaron las especulaciones sobre un nuevo disco.

El Indio Solari sorprendió este martes al compartir en su cuenta de Instagram varias imágenes tomadas en el estudio Luzbola, donde se lo ve acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, aparentemente durante una nueva sesión de grabación.

Aunque no se difundieron detalles sobre el proyecto, la revista Rolling Stone confirmó que las imágenes fueron tomadas recientemente, lo que indica que el Indio Solari sigue activo en el estudio y mantiene el vínculo con su banda. Las fotos, capturadas por Edgardo Andrés Kevorkian (KVK), fotógrafo habitual del Indio y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, muestran al músico relajado y concentrado, rodeado de consolas e instrumentos, lo que reaviva las especulaciones sobre un posible lanzamiento.

Luzbola, el estudio personal del artista ubicado en Parque Leloir, ha sido el corazón creativo de todas sus producciones solistas desde El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), publicado en 2004. Esta nueva publicación se suma a otras señales recientes en redes sociales que habían despertado entusiasmo entre sus seguidores: a mediados de año, Solari compartió imágenes tocando una guitarra, gesto que avivó las expectativas sobre un regreso creativo.

Por ahora, no existe ningún anuncio oficial sobre un nuevo disco ni sobre presentaciones en vivo. La salud del músico, afectada por el Parkinson que él mismo hizo público hace algunos años, sigue siendo un factor clave a la hora de pensar en un eventual retorno a los escenarios. En paralelo, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tienen previsto un concierto el próximo 6 de diciembre de 2025 en el Estadio Único de La Plata.

