Inició la discusión parlamentaria por el Presupuesto 2026

La comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados, presidida por Bruno Sarubi, tuvo su primer encuentro de trabajo en torno del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026. Fueron convocados a exponer ante los legisladores, la secretaria de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Mariela Volpe y el director ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga.

El expediente lleva el número 28.722 y tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria del 5 de noviembre.

La comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Bruno Sarubi, convocó a sus miembros para dar inicio al estudio del proyecto de Presupuesto General para la Administración Pública Ejercicio 2026. En esta primera instancia, el diputado indicó que “la idea es obtener una introducción general al proyecto, un primer acercamiento a los números desde un punto de vista técnico, para seguir con aspectos ligados a la ejecución física de lo presupuestado y la identificación de políticas transversales”. El diputado agregó asimismo que “los temas prioritarios de las políticas presupuestarias los fijó el gobernador Rogelio Frigerio”, en tanto “educación, salud y obra pública ocupan los lugares más importantes. También es relevante la atención de los sectores más vulnerables”, publicó Apf Digital.

Para estudiar el entramado de plantillas con proyecciones presupuestarias, fueron invitados a exponer funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHyF), entre ellos, la secretaria de Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe; el director ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el director adjunto de Erogaciones e Inversión Pública, Sebastián Baia; la coordinadora general, Paula Lorena Kozak; el director general de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman; y el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado entrerriano, Gustavo Vergara.

Zubillaga, titular de la Oficina de Presupuestos, manifestó que “venimos a presentar desde un punto de vista técnico cómo se armaron los números, qué aspectos y variables se tomaron en cuenta, cómo han variado los recursos y los gastos”, expresó, mientras ponderó que “hacer estimaciones razonables en una etapa inflacionaria es muy difícil, por lo que la estabilidad ayuda mucho al tema general de números”, expresó.