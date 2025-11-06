Tras la final de la Copa Argentina, Nicolás Ramírez también dirigirá el superclásico

Ramírez dirigirá su tercer superclásico consecutivo.
Nicolás Ramírez, árbitro de la reciente final de la Copa Argentina en Córdoba, fue designado este jueves para dirigir el superclásico del próximo domingo a las 16.30 en La Bombonera, válido por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Boca recibirá a River en el interzonal en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores.
El juez, de 38 años, dirigirá su tercer superclásico consecutivo y lo hará días después de haber protagonizado la final que consagró campeón a la Lepra mendocina ante el Bicho de La Paternal, donde hubo expulsiones, polémicas y definición por penales.
Otro partido de alto voltaje tendrá lugar este viernes, cuando Rosario Central reciba a San Lorenzo desde las 21 por la Zona B. El árbitro será Facundo Tello, elegido para un choque que encuentra a ambos equipos en alza y con aspiraciones firmes de pelear el Clausura.
La jornada del domingo también cerrará con un enfrentamiento determinante en la lucha por el descenso: Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz a las 21.30, bajo la conducción de Sebastián Zunino.
Las ternas arbitrales de la Fecha 15
Viernes 7 de noviembre
21 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Salomé Di Iorio
Sábado 8 de noviembre
17 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Diego Romero
19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)
Árbitro: Jorge Baliño
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Javier Mihura
19.15 Talleres – Platense (Zona B)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Laura Fortunato
21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Iván Nuñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
Domingo 9 de noviembre
16.30 Boca – River (interzonal)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Sebastián Habib
19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Lucas Germanotta
21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Juan del Fueyo
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Jorge Broggi
21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Ariel Scime
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: José Carreras
AVAR: Adrián Delbarba
Lunes 10 de noviembre
17 Gimnasia La Plata – Vélez (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Mariana de Almeida
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
19 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Carla López
21.15 Independiente Rivadavia – Central Córdoba (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Mariano Ascensi
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Nelson Sosa