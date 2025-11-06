Deportes

Tras la final de la Copa Argentina, Nicolás Ramírez también dirigirá el superclásico

06 de Noviembre de 2025 - 18:33
Nicolás Ramírez

Ramírez dirigirá su tercer superclásico consecutivo.

Nicolás Ramírez, árbitro de la reciente final de la Copa Argentina en Córdoba, fue designado este jueves para dirigir el superclásico del próximo domingo a las 16.30 en La Bombonera, válido por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Boca recibirá a River en el interzonal en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores.

El juez, de 38 años, dirigirá su tercer superclásico consecutivo y lo hará días después de haber protagonizado la final que consagró campeón a la Lepra mendocina ante el Bicho de La Paternal, donde hubo expulsiones, polémicas y definición por penales.

Otro partido de alto voltaje tendrá lugar este viernes, cuando Rosario Central reciba a San Lorenzo desde las 21 por la Zona B. El árbitro será Facundo Tello, elegido para un choque que encuentra a ambos equipos en alza y con aspiraciones firmes de pelear el Clausura.

La jornada del domingo también cerrará con un enfrentamiento determinante en la lucha por el descenso: Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz a las 21.30, bajo la conducción de Sebastián Zunino.

Las ternas arbitrales de la Fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Salomé Di Iorio

 

Sábado 8 de noviembre

17 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Diego Romero

 

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Javier Mihura

 

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Laura Fortunato

 

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

 

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Iván Nuñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

 

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

 

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mauro Ramos Errasti

 

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Lucas Germanotta

 

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Juan del Fueyo

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Jorge Broggi

 

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Ariel Scime

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: José Carreras

AVAR: Adrián Delbarba

 

Lunes 10 de noviembre

17 Gimnasia La Plata – Vélez (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mariana de Almeida

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

 

19 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

 

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Carla López

 

21.15 Independiente Rivadavia – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Mariano Ascensi

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Nelson Sosa

