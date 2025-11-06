Dos mujeres fueron detenidas tras allanamiento por narcomenudeo en Concordia

Este jueves por la tarde, personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia, con apoyo del Grupo Especial de la Jefatura Departamental, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Grinberg casi Larocca, en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Edwin Ives Bastian, con intervención del fiscal Fabio Zabaleta. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron doce envoltorios de nylon con marihuana, un vaso de licuadora con restos de sustancia vegetal, $82.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y una tijera, elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Como resultado del operativo, dos mujeres fueron detenidas e incomunicadas, mientras que un hombre fue identificado y quedó supeditado a la causa, que continúa en etapa investigativa bajo dirección judicial.