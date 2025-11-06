Más de 100 menores esperan una familia en Entre Ríos: última convocatoria al Registro de Adoptantes

Desde el jueves 13 y hasta el 28 de noviembre inclusive –10 días hábiles– estará abierta la cuarta y última convocatoria del año para presentar solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER). Previamente, el miércoles 12 a las 14, se llevará a cabo un encuentro virtual obligatorio para las personas interesadas.

Actualmente el RUAER se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 69 niños y niñas de entre 0 y 12 años y para 32 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad. La mayoría de ellos/as tienen más de 8 años, se encuentra dentro de un grupo de hermanos/as y/o presenta alguna situación de salud que requiere tratamiento.

Cómo es el trámite

El encuentro virtual será el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En esa instancia se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias. Es exclusivo para residentes en Entre Ríos.

Para participar de la reunión se debe completar el formulario disponible en este enlace: https://forms.gle/sapi5TVc8ce8SnLcA. Quienes lo hagan recibirán el link de acceso días antes del 12.

Luego de asistir al encuentro, entre el 13 y el 28 de noviembre se podrá remitir por correo electrónico el formulario de inscripción y la documentación requerida por ley para integrar el legajo.

Toda la información sobre el paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar está disponible en https://inscripcionruaer.jusentrerios.gov.ar/.

Contactos

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos (0343) 4209575/76, por correo electrónico (ruaer@jusentrerios.gov.ar) o a través de mensajes de Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos - RUAER.