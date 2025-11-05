“Era un amor prohibido”: la historia poco conocida entre Guido Süller y Ricardo Fort

“El comandante” cumpliría 57 años hoy y el mediático lo recordó con gran emoción.

En la fecha en que Ricardo Fort cumpliría 57 años, Guido Süller recordó la historia de “amor prohibido” que los unía, reveló momentos íntimos que viven en su memoria y rememoró la búsqueda por ser “inolvidables”.

Con notable emoción y en diálogo con la periodista de revista Pronto, Susana Elena Ceballos, el actor explicó que este aniversario lo toma como un día que lo “retrotrae al pasado y toma conciencia de la cantidad de años que pasaron”.

En la misma conversación, Süller sostuvo que el vínculo inició en 1988: “Él tenía 19 años y yo 21. Nos enamoramos profundamente. Eran otras épocas, era un amor prohibido, no se podía. Y los amores prohibidos, como los de Romeo y Julieta, son más atractivos. Todo lo prohibido tiene más adrenalina. Siempre tratamos de que los demás no se dieran cuenta de nuestra relación”.

“Lo amé mucho. Fue un año y medio de pasión descontrolada. Había piel, química, amor, mucho amor. Yo fui su primera pareja, la primera persona de la que se enamoró, y eso me pone feliz. Éramos sanos, no había drogas ni alcohol, solo amor”, continuó el mediático.

Asimismo, reveló que aún guarda cartas manuscritas de puño y letra de “El comandante”: “Las encontré hace poco al mudarme, aunque están muy viejitas. Trato de descifrar qué dicen y me emociono. En el verano del 89 fuimos a Punta del Este y convivimos juntos en un departamento de su familia”.

