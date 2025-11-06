Mario Pereyra tocará gratis en Paraná, por los 40 años de Canal 9 Litoral

El "Máster" será parte de los shows que se realizarán el sábado 15 de noviembre. Conocé dónde será y qué otras sorpresas están previstas. Habrá actividades para niños.

Canal 9 Litoral cumple 40 años de historia. Para festejarlo, organiza una celebración especial con shows en vivo, juegos y sorteos para grandes y chicos. El evento será el 15 de noviembre en la Plaza de las Colectividades, en la Costanera Baja de Paraná desde las 18, con transmisión en vivo que comenzará a las 19.

Mario Pereyra será uno de los artistas que estarán en el escenario, con acceso libre y gratuito. Además, tocará la Banda de la Policía de Entre Ríos, Pont’ A Bailar y las Guerreras K-Pop, además de que se prevén shows especiales infantiles y una coreo imperdible de División X.

La celebración se realizará de 18 a 22 y contará además con diferentes divertimentos para los más chicos: peloteros, el toro mecánico, el reloj loco y más juegos. También habrá importantes sorpresas y sorteos, entre los cuales se destacan bicicletas y un imperdible viaje.

Pero eso no es todo. Para pasar una hermosa jornada en familia, habrá un patio gastronómico, un imponente globo aerostático y shows de fuegos artificiales lumínicos.

Fuente: Ahora.