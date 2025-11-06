El humor improvisado vuelve con la tercera función de Lacotei, en Proyecto Erarte

Este viernes 7 de noviembre a las 21, el elenco Lacotei regresa al subsuelo de Galería Flamingo, Urquiza y San Martín, de Paraná con su tercera función de Impro humor e historias breves, un espectáculo donde todo puede suceder.

Con una propuesta fresca y siempre renovada, el grupo invita al público a disfrutar de una noche de risas, ocurrencias y situaciones inesperadas creadas en el momento. Cada función es diferente, construida a partir del juego actoral y la complicidad con los espectadores.

El elenco está integrado por Darío Caballero, Andrea Seimandi, Silvia Di Franco, Adriana Evangelina Schmidt, Dante Veronesi, Elina Ruda, María Eugenia Freay, Mabel Neif, Gachy Morelli, Alicia del Mestre, Carina Wagner, Celia Muller y Nelson Weiss, bajo la dirección de Rubén Clavenzani.

La cita combina teatro, humor y participación del público, con un ambiente distendido que incluye barra y mesas para disfrutar la velada.Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y pueden conseguirse por WhatsApp al 343 480 8780, por Eventbrite.com.ar o directamente en puerta el día del evento.