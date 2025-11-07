Choque en RN14 y acceso a Puerto Yeruá: hospitalizaron al conductor de una camioneta

En horas de esta madrugada, siendo aproximadamente las 4.25, se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 242 de la autovía “General José Gervasio Artigas” de la Ruta Nacional 14, en la intersección con la ruta de acceso a Puerto Yeruá, en el departamento Concordia.

El que se llevó la peor parte fue el conductor de una camioneta que quedó atrapado en el vehículo, interviniendo personal de Bomberos Zapadores. Fu el único trasladado en ambulancia, detalló a El Entre Ríos la Jefatura Departamental de Policía Concordia.

El otro vehículo interviniente fue un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 58 años (de Virrey Ceballos, Provincia de Buenos Aires). Colisionó con una camioneta Jeep Grand Cherokee, conducida por un hombre de 35 años (de Estancia Grande), que fue hospitalizado.

La camioneta intentaba acceder a la autovía desde la ruta de acceso a Puerto Yeruá cuando, por razones que se tratan de establecer, fue impactada por el camión. La circulación vehicular no se vio afectada.

Bomberos Zapadores, Seguridad y Prevención Vial, a cargo de la Comisaría Calabacilla trabajaron en el lugar. El fiscal en turno, doctor Tomás Scherning, ordenó la extracción de sangre a ambos conductores.