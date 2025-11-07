Nuevas funciones de "Una poeta en parolas", el unipersonal de Paula Righelato

Este 7 de noviembre, a las 20:30, se presentará en La Salita de Perón (Presidente Perón 648), el espectáculo unipersonal "Una poeta en parolas", protagonizado y dirigido por la actriz y clown Paula Righelato. La obra fue escrita por Nicolás Rigaudi e invita a pensar los modos en que la palabra, la censura y la creatividad se entrecruzan en tiempos de incertidumbre.

El espectáculo, que también se presentará el viernes 14 de noviembre a las 21 en el mismo espacio, forma parte de la programación independiente que caracteriza a La Salita de Perón, un espacio cultural para las producciones teatrales autogestionadas de la ciudad de Paraná. En esta ocasión, la propuesta de la Compañía Teastral ofrecerá una mirada sobre el poder de la palabra y sus silencios, a través de una payasa que, en su intento de decir poesía, se interrumpe y se autocensura, dejando al descubierto la tensión entre el deseo de expresión y los límites que impone la realidad.

Righelato da vida a esta payasa-poeta que enfrenta sus propias contradicciones, acompañada en escena por un títere con forma de centauro, que funciona como su partener y contrapunto.

La propuesta cuenta con un equipo técnico integrado por Mariela Bogado en asistencia técnica, Camila Chaves en iluminación, Leandro Bogado en escenografía y Andrea Fontelles en vestuario. La fotografía y los textos de acompañamiento pertenecen a Nicolás Rigaudi, mientras que la producción general está a cargo de la Compañía Teastral, que sostiene la iniciativa con espíritu colectivo y autogestivo.

La función será a la gorra, con posibilidad de realizar reservas al número 343 4285365.