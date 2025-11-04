Cuenta regresiva para la vuelta de Shakira a la Argentina

Shakira se presenta en todo el mundo con su exitoso tour “Las Mujeres Ya No Lloran”.

La artista cerrará su gira con tres shows en el Estadio Vélez Sarsfield los días 8, 9 y 11 de diciembre.

Los fanáticos argentinos están contando los días para volver a ver a Shakira en vivo. Después de sus shows en marzo en el país, la artista colombiana prepara su regreso, que incluirá a la Argentina entre sus paradas más importantes en Latinoamérica.

La artista colombiana ofrecerá tres shows imperdibles en el Estadio Vélez Sarsfield (Buenos Aires) para los días 8, 9 y 11 de diciembre, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Shakira no solo regresa al país, sino que eligió este estadio como la clausura de su etapa latinoamericana del tour, lo que le da al evento un valor especial para sus seguidores locales.

Con entradas que se agotaron en tiempo récord para los primeros dos shows (8 y 9 de diciembre), se añadió una tercera función para el día 11.

Con una carrera que abarca tres décadas y hits que marcaron generaciones —como Antología, Hips Don’t Lie, La Tortura y BZRP Music Sessions #53—, Shakira promete un espectáculo con alto despliegue visual, coreografías impactantes y una mezcla de sus clásicos con sus últimos éxitos globales.

Su última presentación en el Estadio de Vélez fue durante la gira “El Dorado World Tour”, en 2018, donde convocó a más de 45 mil personas.

Con su energía inigualable, su carisma y una conexión única con el público argentino, la artista barranquillera se prepara para volver a hacer vibrar a Buenos Aires. La cuenta regresiva ya comenzó.

Las entradas para el show se agotaron y la demanda fue tan alta que la tercera fecha se sumó para dar respuesta al público local.

Para los fans de Argentina, esta cita no es sólo otro concierto: es un reencuentro con una artista que tuvo un vínculo especial con el país, y que vuelve con toda su fuerza. La elección de Buenos Aires como cierre de la etapa latinoamericana le otorga además un sello de privilegio.

El 8, 9 y 11 de diciembre en Vélez se perfila como una cita que quedará en la memoria colectiva de los amantes del buen pop y del espectáculo grande.

Fuente: Noticias Argentinas.