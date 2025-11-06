El Concejo Deliberante Estudiantil de Paraná cerró su edición 2025

Tras un año de trabajo que involucró a más de 23 escuelas inscriptas de Paraná, el programa Concejo Deliberante Estudiantil (CDE) culminó su ciclo anual con una última sesión, donde se aprobaron 10 anteproyectos, de los 13 que contaban con dictamen de Comisión.

“Lo que han hecho fue maravilloso, con un nivel de profundidad, de conciencia social, de pensar en el otro, pero a la vez con mucha altura a la hora de pensar la cuestión legislativa”, señaló el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Paraná, David Cáceres, al dirigirse a los concejales estudiantiles.

En este sentido, manifestó: “Esta forma de trabajar e involucrarse con los temas de la ciudad no la dejen acá, participen, participen y participen, porque en el mundo que vivimos hoy de tanto individualismo pareciera que nuestra realidad es lo que vemos todo el día en la pantalla, pero esa no es la realidad”.

“Ya demostraron que tienen conciencia social, no permitan nunca que les digan que ustedes son el futuro, porque ustedes son el presente y pueden cambiar realidades como lo han hecho acá con sus propuestas. Ojalá sigan por ese camino y los insto a que sigan participando”, concluyó.

Seguidamente, el coordinador del Concejo Deliberante Estudiantil de la capital entrerriana, Pablo Rabaglia, reflexionó: “Destacamos el valor de estos espacios de participación. Aquí, los estudiantes no solo pueden desarrollar herramientas de oratoria y debate, sino que también pueden interaccionar con otros jóvenes de distintas realidades, trabajar en conjunto y presentarse con alto nivel a defender sus ideas, sosteniendo un diálogo respetuoso entre ellos”.

“Creemos que los proyectos de innovación que hemos planteado han funcionado bien. "Para Más" Hackathon se consolida como un proyecto muy bueno que tenemos que sostener. Mirando hacia adelante, nos gustaría poder cubrir y recibir el año que viene a muchas más escuelas que lleguen a estas últimas instancias del CDE”, expresó Rabaglia.

Los anteproyectos aprobados son los siguientes:

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de ordenanza presentado por la Escuela “Paraná High School”, denominado “Modo Avión”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de ordenanza presentado por el Colegio Italiano “Galileo Galilei”, denominado “Edificios Verdes”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de ordenanza presentado por la Escuela N° 50 “República de Entre Ríos”, denominado “Tu Parada, Tu Tiempo, Tu Espacio”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de ordenanza presentado por el Instituto Santa Ana, denominado “Anfiteatro Vivo”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de ordenanza presentado por la escuela “Paraná High School”, denominado “Riesgo a la Vista”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de ordenanza presentado por el Instituto “Santa Ana”, denominado “Sistema de Ordenamiento Vial Escolar”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de ordenanza presentado por la Escuela Nº 28 “Nuestra Señora de Guadalupe”, denominado “Arroyos Saludables, Comunidades Sostenibles”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de resolución presentado por el Instituto “Cristiano Evangélico Bautista” de enseñanza media, mediante el cual proponen implementar segunderos regresivos, denominado “Avenida Segura”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de ordenanza presentado por el Instituto Sur, a través del cual se propone crear el programa “Ciudad Activa y Segura: Formación integral en primeros auxilios y RCP”.

- Dictamen correspondiente a anteproyecto de resolución presentado por la Escuela N° 3 “Bazán y Bustos”, denominado “Encajonamiento del arroyo Antoñico”.