Se realizará un homenaje a Atahualpa Yupanqui

Este viernes 7 de noviembre a las 21, el salón de Agmer Paraná será escenario de una propuesta artística que busca rescatar y difundir la obra de Atahualpa Yupanqui, figura esencial del folclore argentino y símbolo del canto profundo de la tierra. El recital, ideado y dirigido artísticamente por Gustavo D'Angelo, reunirá a siete músicos de distintas localidades con el objetivo de mantener presente la obra y el pensamiento de don Ata.

El espectáculo se presenta en formato de recital y propone un recorrido por la carrera artística del músico. A lo largo de la velada, el público podrá disfrutar de canciones, piezas instrumentales para guitarra, poemas musicalizados, recitados y arreglos originales de composiciones del cantautor. Además, se incluirán referencias a su vasta obra literaria, en la que el músico abordó sobre distintos temas.

La propuesta fue declarada de interés por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de San Lorenzo, y ahora llega a Paraná luego de haber recorrido durante cinco años doce localidades de la región.

Del homenaje participarán siete músicos: el Dúo Enarmonía, integrado por Haydée Chaparro y Guido Tonina, ambos de Paraná; Gustavo D'Angelo, oriundo de Pueblo Andino; Sebastián Potalivo, de Serodino; Damián González, de Aldao; Alejandra Trujillo, de San Lorenzo; y Mario Bernachea, de Puerto San Martín.