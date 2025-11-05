Johnny Depp dará una entrevista exclusiva en Argentina

El artista se sentará en el diván de Vero Lozano.

El reconocido actor de Hollywood Johnny Depp visita nuestro país con el fin de promocionar su última producción cinematográfica, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, lo que marca su regreso en la dirección. Además, brindará una entrevista exclusiva con Vero Lozano en Telefe.

El actor de Piratas del Caribe y amigo personal del productor Jorge "Corcho" Rodríguez, esposo de Lozano, se sentará en el diván de Cortá por Lozano para una entrevista exclusiva donde promete hablar a corazón abierto sobre sus nuevos proyectos y su vínculo amistoso.

Cómo y cuándo ver la entrevista

La entrevista saldrá en vivo en Corta por Lozano (Telefe) el próximo martes 11 de noviembre a las 14:30.

Se podrá ver a través de la transmisión en vivo por el sitio web de Telefe.

Una vez finalizada, estará disponible en el canal de Youtube oficial del canal.

Qué hará Johnny Depp en Argentina

Además de la entrevista, el actor participará de diversas actividades; entre ellas una masterclass exclusiva en la Ciudad de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio y su amigo, Corcho Rodríguez.

Fuente: Noticias Argentinas.