Llega a Paraná la premiada versión mexicana de Don Quijote, protagonizada por Silvia Kater

La reconocida actriz Silvia Kater presentará por primera y única vez en Paraná la versión mexicana de Don Quijote, una puesta escénica multipremiada que reinterpreta la célebre obra de Miguel de Cervantes. La función será este domingo 9 de noviembre a las 20, en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80).

Esta adaptación contemporánea del clásico cervantino invita al público a sumergirse en el universo del caballero de la triste figura desde una mirada fresca, poética y profundamente humana. Con una destacada actuación de Kater, el montaje combina juego actoral, voces, objetos y recursos visuales que actualizan las aventuras de Don Quijote y Sancho en un diálogo entre la tradición y el presente.

Desde su publicación en 1605, la historia de Don Quijote ha trascendido generaciones y fronteras, inspirando innumerables lecturas y versiones escénicas. En esta oportunidad, la producción mexicana ofrece una nueva lectura del mito del idealista eterno, celebrando la imaginación, la locura y el valor de soñar.

Una cita imperdible para el público paranaense, que podrá disfrutar de una obra premiada internacionalmente y de la interpretación de una actriz de gran trayectoria, en su única presentación en la ciudad.