“Dibu” Martínez fue nominado como mejor arquero para los Premios The Best

El arquero de la selección argentina de fútbol es el único futbolista argentino que irá por un premio individual.

Con presencia argentina, la FIFA dio a conocer este jueves las nominaciones para los premios The Best de la temporada 2024/25. Emiliano Dibu Martínez figura entre los candidatos al galardón como mejor arquero, pero también figuran Lionel Messi y otros futbolistas argentinos, y hasta un hincha de Racing.

Emiliano Martínez, quien se hizo con el premio en 2022 y 2024, buscará repetir el premio al mejor guardameta. Compartirá la terna con Gianluigi Donnarumma -el principal favorito por el triplete obtenido con el PSG-, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczęsny.

El 11 ideal masculino es el apartado que cuenta con mayor participación argentina. Lionel Messi, Lautaro Martínez y Mateo Retegui en los delanteros; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en los mediocampistas; y Nicolás Otamendi, como único defensor.

Por su parte, Alejo Ciganotto forma parte de la terna en la categoría "Mejor hinchada". El hincha de Racing tuvo varias travesías en lo que fue el camino de la Academia en la Copa Sudamericana 2024, ya que viajó a todos como visitante "a dedo", recorriendo más de 6.500 kilómetros en total.

Los ganadores se seleccionarán a través de las votaciones de capitanes y técnicos de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, periodistas especializados y de las personas que quieran votar a través de la pagina web oficial del máximo ente del fútbol mundial (tendrán tiempo hasta el viernes 28 de noviembre), señala TyC Sports.