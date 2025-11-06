Conductora volcó su auto sobre la ruta provincial 32, a la altura de Viale

La conductora de un vehículo Renault Sandero Stepway perdió el control del rodado y volcó sobre el kilómetro 32 de la ruta provincial 32, que conecta las localidades de Crespo, Seguí, Viale y Tabossi en un corredor estratégico del Departamento Paraná.

Fuentes policiales de la comisaría de Viale confirmaron que la mujer manifestó que el vehículo bloqueo sus frenos, ocasionando el despiste y posterior vuelco del vehículo en horas del mediodía de este jueves.

Al momento del siniestro, la conductora circulaba junto a su padre de 71 años, ambos oriundos de Viale.

Se comisionó la ambulancia y posterior traslado hacia el hospital de Viale, para mayores estudios, pero por el momento los involucrados no habrían sufrido heridas de gravedad.

Fuente: Canal Once