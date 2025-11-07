Comenzó el cronograma federal de funciones camino al Ficer

La séptima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se realizará del 25 al 30 de noviembre. En la previa, desde este jueves se comenzar n a proyectar una serie de películas en distintas localidades de la provincia, anticipando el gran encuentro del cine entrerriano.

Las presentaciones serán con las películas Alemania, de María Zanetti (2023) (para mayores de 13 años); El verano más largo del mundo, de Alejandra Lipoma y Romina Vlachoff (2022); y Gigantes, de Gonzalo Gutiérrez (2024). Todas con entrada libre y gratuita.

El 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) se realizará del 25 al 30 de noviembre en Paraná y en subsedes de toda la provincia, con entrada libre y gratuita. Es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer).

PROGRAMACIÓN

En Paraná comenzó este jueves 6 y se extenderá hasta el sábado 8 a las 10 en el Museo de Casa de Gobierno (México y Córdoba).

En María Grande también inició este jueves 6 a las 19; continuará el domingo 16 a las 20 y el sábado 22 a las 20:30 en el Cine Teatro Don Santiago.

En General Galarza será este sábado 8, a las 16:30; y domingo 9 a las 17:30 en el Centro Cultural Galarza.

En Rosario del Tala será el jueves 13 a las 20:30 y el domingo 16 a las 16 en la Sala del Teatro Mónica Pesse.

En Gualeguaychú se proyectará el viernes 21 a las 21 en Sinergia Espacio Incaa.