El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: se actualizarán por inflación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que modificará las bandas de flotación del dólar: a partir del enero, pasarán a actualizarse por la inflación mensual. Al mismo tiempo, anticipó que podrían comprar hasta USD 17.000 millones para fortalecer las reservas internacionales, en caso de que se consolide la demanda de dinero.

“A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec”, comunicaron desde la autoridad monetaria.

Siguiendo esa línea argumental, la entidad conducida por Santiago Bausili pondrá en marcha una estrategia para incrementar las reservas internacionales, vinculada al comportamiento de la demanda de dinero y al nivel de liquidez en el mercado cambiario. La proyección central del organismo en materia de remonetización apunta a expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno (PBI) actual hasta el 4,8% para el cierre de ese año, objetivo que se financiaría con la adquisición de unos USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita.

En tal sentido, si la demanda de dinero sube un 1% adicional del PBI, las compras podrían alcanzar los USD 17.000 millones, siempre en función de los flujos disponibles en la balanza de pagos y sin necesidad de implementar medidas de esterilización en forma constante.

Por otra parte, el BCRA ajustará la cantidad diaria de reservas adquiridas para que represente el 5% del volumen operado cada día en el mercado cambiario. Además, la entidad podrá llevar adelante compras de grandes volúmenes para evitar posibles distorsiones o alteraciones en la dinámica del mercado.

“Superado de manera exitosa el período de incertidumbre electoral, se presentan las condiciones para avanzar en una nueva fase del programa monetario. Esta etapa enfrenta condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía, y la acumulación de reservas internacionales”, afirmaron desde el Central.

Desde la autoridad monetaria explicaron que la política de acumulación de reservas buscará ser compatible con los niveles de liquidez registrados cada día en el mercado cambiario, con el objetivo de preservar su estabilidad y funcionamiento. En una primera etapa, planea que las compras representen el 5% del volumen diario negociado, ajustándose a las variaciones existentes en la operatoria del mercado, ya que las cifras pueden mostrar cambios importantes.

A modo ilustrativo, el volumen diario cayó de un promedio de USD 600 millones a cerca de USD 200 millones (sin incluir operaciones de pase). Además de sus intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el BCRA podrá efectuar compras en bloque para evitar impactos negativos en la dinámica y estabilidad del mercado.

En cuanto a la política monetaria, se ajustará tomando como referencia el comportamiento de la inflación, su vínculo con la actividad económica y las condiciones financieras que afectan la demanda de dinero. Siempre que la dinámica inflacionaria local supere la internacional, el Banco Central aplicará un enfoque contractivo respecto a su proyección base de demanda de dinero.

Para regular la emisión de dinero asociada a la compra de reservas, la entidad continuará utilizando herramientas tradicionales y prudenciales. Las principales medidas para corregir posibles desequilibrios en la oferta monetaria incluirán:

A propósito de la política de encajes bancarios, comunicaron que “continuará avanzando con el proceso de normalización gradual“. “El impacto de las modificaciones de los requisitos de integración será un factor relevante en la determinación del equilibrio monetario y, por lo tanto, se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación de la intermediación financiera”, sumaron. En concreto, podrán ser ajustados de manera adicional, de modo que los niveles resultantes converjan hacia parámetros prudentes. En tanto, los acuerdos de repos pasivos con bancos se fijarán diariamente con la tasa que defina el BCRA, tomando como parámetro las cotizaciones del mercado secundario de LECAPs.

En condiciones de estabilidad, los saldos vinculados a la liquidez operativa recibirán una tasa destinada a alentar a las entidades a invertir sus excedentes en instrumentos de plazo superior a un día y con retornos reales positivos. Los repos con el Central se pactarán durante el horario habitual de operaciones del mercado, sin que exista una liquidación automática o método de barrido de saldos.

La ventanilla para pases activos seguirá en funcionamiento bajo las restricciones vigentes sobre montos y plazos. La tasa para estas operaciones se definirá sobre la base del rendimiento de las LECAPs de corto plazo, con una prima establecida por el organismo monetario.

“El BCRA anticipa un ciclo de expansión en la actividad económica y del crédito al sector privado, impulsado por incentivos de mercado que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo. Libre de stocks de pasivos remunerados, el BCRA abastecerá la demanda de dinero a través de su programa de compra de reservas internacionales. Con el objetivo de continuar reduciendo la inflación, el BCRA mantendrá un sesgo contractivo en la política monetaria asegurando que la oferta