Definieron valores de peaje en rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires

La Secretaría de Transporte confirmó los nuevos valores de peaje que regirán en los 741 kilómetros del corredor vial conocido como Ruta del Mercosur, una traza estratégica para la circulación en la Mesopotamia y para la integración comercial con Uruguay y Brasil. Se trata de la primera concesión vial adjudicada durante el Gobierno de Javier Milei, que funcionará sin subsidios estatales y será financiada únicamente con el cobro de peajes.

Actualmente, el corredor es operado por el Estado, pero pasará a manos privadas en el marco de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC).

El resultado de la licitación fue anunciado ayer y contempla dos tramos diferenciados, ambos considerados fundamentales para el transporte regional.

El Tramo Oriental quedó adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., que administrará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. El valor ofertado del peaje será de $3.563,45.

En tanto, el Tramo Conexión quedó en manos de las empresas Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., que operarán el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace vital entre Entre Ríos y Santa Fe. En este caso, la tarifa propuesta es de $3.385,80.

Definieron los nuevos valores de peaje.

Actualmente, ambos peajes mantienen una tarifa de $2.000, por lo que el incremento previsto oscilará entre el 69% y el 78% cuando se apliquen las nuevas tarifas.

Desde Transporte aclararon que los incrementos no regirán de inmediato. Los concesionarios podrán aplicar la nueva tarifa únicamente cuando estén concluidas determinadas tareas de mejora y puesta en condiciones de los tramos adjudicados.

“Hasta que las rutas no tengan transitabilidad óptima, en cuanto a estado de calzada, iluminación, señalética, seguridad, etc., cobrarán el peaje actual”, explicaron desde Transporte.

Esto implica que las empresas tendrán un fuerte incentivo para acelerar las obras con el fin de habilitar el cobro de la tarifa actualizada.

Entre las intervenciones obligatorias figuran repavimentación, refuerzo de iluminación, mejoras en la señalización y trabajos de seguridad vial en toda la traza.

El esquema concesionado incluye también el compromiso de mantener estándares de transitabilidad y monitoreo permanente del corredor, una vía de enorme importancia para la actividad productiva.

La Ruta del Mercosur conecta cuatro pasos fronterizos, además del Puente Rosario–Victoria, un punto neurálgico sobre el río Paraná que vincula a Entre Ríos con el Gran Rosario.