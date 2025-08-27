El ciclo de música litoraleña Piano Adentro llega a Gualeguay

Se realizará un nuevo recital del ciclo de música litoraleña Piano Adentro. Será este sábado 30 de agosto a las 21:00 en el Club Social (1 de Mayo 83) de Gualeguay. La propuesta entrerriana también girará por Buenos Aires.

Piano Adentro está integrado por las y los artistas Aline Soto de Paraná, Kevin Mernez de Concepción del Uruguay / Nogoyá, Lucio Salisky de Rosario del Tala y Silvia Teijeira de Paraná / Federal. En esta oportunidad, el recital será junto al artista invitado Alejandro Vivas, malambista de Gualeguay. Se trata de una propuesta íntima con el sonido del piano como solista, desde un repertorio musical con sentido de pertenencia de la región y país.

También se anunció que las y los artistas realizarán una gira por Buenos Aires en el mes de septiembre.

El 3 de septiembre a las 18 estarán en Radio Nacional (Maipú 555, CABA), con transmisión para todo el país; el 4 de septiembre a las 13 en la Casa de Entre Ríos (Suipacha 844, CABA) y a las 18.30 en el Conservatorio de Música "Julián Aguirre" (Av. Hipólito Yrigoyen 7652, Lomas de Zamora); y el 5 de septiembre a las 19 en la Universidad de las Artes (Av. Córdoba 2445, CABA).

Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Municipalidad de Gualeguay y el Club Social Gualeguay.

La entrada será libre y gratuita.