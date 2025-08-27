Sigue la retención de servicios en la Dirección de Notariado y hubo reunión de ATE con autoridades de Justicia

La dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunió este martes con autoridades de la Secretaría de Justicia de la provincia, donde se planteó el rechazo de las medidas tomadas por el gobierno, respecto a las horas extraordinarias, en la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos.

En dicho organismo, el recorte de las horas ocasiona un daño muy grande al salario de los y las trabajadoras. En tal sentido, es llamativo que los recortes superen el 30% —llegando al 42% en muchos casos—, a diferencia del resto de los organismos del Estado.

El sindicato planteó el rechazo de los recortes y también expuso sobre la necesidad de convocar a una mesa de trabajo con todas las demandas que la ATE viene formulando. Además, el Gremio se comprometió a elevar a las autoridades un relevamiento de las condiciones laborales de todas las dependencias de la Dirección.

Por su parte, el gobierno se comprometió a responder a las demandas de manera urgente.

Por lo pronto, los trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas dependiente de la Dirección continúan con las medidas de fuerza: asambleas informativas y deliberativas con retención de servicio de 8 a 12 hasta el viernes 29 de agosto.

En la reunión participaron el secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; la secretaria Administrativa, Mariana Luján, y delegados de Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay en representación de los trabajadores y trabajadoras del interior.